Quello tra Inter e Stella Rossa non è un confronto inedito nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni: le due squadre si sono infatti incrociate nell'edizione 1980-1981, quando nei quarti di finale i nerazzurri si imposero con un punteggio complessivo di 2-1 frutto del pareggio per 1-1 di San Siro all'andata e della vittoria sul terreno di Belgrado della formazione allenata all'epoca da Eugenio Bersellini per 1-0, grazie al gol di Carlo Muraro al 13esimo.

Questa è la prima partita dell'Inter contro una squadra serba dalla fase a gironi dell'Europa League 2012/13, quando la squadra di Andrea Stramaccioni vinse per 1-0 in casa e per 3-1 in trasferta contro il Partizan di Belgrado. Sono quattro le vittorie nelle ultime cinque partite contro squadre serbe, di cui due di fila in casa.