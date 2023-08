Ospite negli studi di DAZN, Gianluigi Donnarumma ha commentato le forze attualmente in lotta per il vertice del campionato italiano: "Penso sia un grande campionato, sono tutte ottime squadre. Il Milan ha cambiato tanti giocatori che si sono ambientati bene, poi conosco bene Pioli che lavora bene. Poi c'è l'Inter di cui conosciamo tutti la forza, poi il Napoli. Ci sono tante squadre che possono lottare fino alla fine. Conosco bene Lautaro perché mi ha segnato un po' di gol, Osimhen non lo conosco ma è una forza della natura e potrà fare bene anche quest'anno.

Le favorite? C'è il Napoli, l'Inter, il Milan: sarà un campionato combattuto, ci divertiremo".