Roger Schmidt, allenatore del Benfica, spiegato da chi è stato alle sue dipendenze per tre anni. Giulio Donati, esterno di scuola Inter oggi al Monza e per tre anni in Germania proprio nel Bayer Leverkusen allenato da Schmidt, spiega per Prime Video le caratteristiche dell'allenatore delle Aguias. Consegnando anche un messaggino con dei consigli per l'Inter: "Non prendere rischi dietro, provare le giocate di prima e magari qualche schema predefinito".