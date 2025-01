Intercettato da Riad da SportMediaset, Roberto Donadoni dice la sua sulla finale di Supercoppa Italiana di questa sera che vedrà contro Inter e Milan: "Indubbiamente l'Inter è la squadra da battere, però come spesso accade quando una squadra non è così favorita succede l'imprevedibile. Però l'Inter ha tutte le carte in regola per potersi portare a casa questo trofeo".