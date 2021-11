Donadoni: “Si può rendere San Siro più moderno, come il Bernabeu”

L'ex Milan è contrario alla demolizione: "Mi piangerebbe il cuore. pensare di abbatterlo è folle"

Al fronte del no alla demolizione dello stadio Giuseppe Meazza si unisce anche Roberto Donadoni, che esprime la sua opinione sul futuro dell'impianto ai microfoni del Corriere della Sera: "Io ragiono da ex calciatore, da uno che ha avuto l’opportunità e la fortuna di giocare per dodici anni in quella cornice. E San Siro rimane uno stadio riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di Milano. Da un punto di vista sentimentale pensare di abbattere un simbolo come San Siro è folle. È un impianto che di recente ha ospitato una finale di Champions e che ha quindi tutte le carte in regola anche a livello internazionale. Mi piangerebbe il cuore se davvero lo demolissero. Penso a tutti i tifosi che negli anni hanno seguito il Milan e l’Inter, ma anche ai soldi che nel corso degli anni sono stati investiti per adeguarlo alle normative e per renderlo uno stadio da finale".