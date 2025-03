"Il Napoli ha tre punti di distacco dall’Inter e con nove giornate da giocare, ha tutte le possibilità per lottare per campionato". Lo sostiene Roberto Donadoni, uno degli ex giocatori intervistati oggi da La Gazzetta dello Sport: "Ammetto che alcune delle ultime battute d’arresto degli azzurri non me le aspettavo, ma il cammino è ancora lungo. Soprattutto perché Conte può concentrarsi solo sul campionato, mentre Inzaghi avrà sia la Champions League sia la Coppa Italia".

Quindi è giusto che Di Lorenzo e compagni credano nel tricolore?

"Secondo me sì anche se non penso che essere in corsa su tre fronti per l’Inter sia necessariamente uno svantaggio: andare avanti in Champions e in Coppa Italia può portare entusiasmo e le gambe non sentono la stanchezza".

Se il Napoli dovesse arrivare secondo, come sarebbe la sua stagione?

"Positiva visto che partiva dal decimo posto dello scorso anno. Lottare fino in fondo per il titolo, oltre a riconquistare un posto in Champions, vorrebbe dire che la strada imboccata è quella giusta e che Conte ha fatto un bel lavoro. Ma ripeto: il Napoli non è fuori dalla corsa per lo scudetto".