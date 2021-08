Domenghini: “Nandez più utile al Cagliari. All’Inter non avrebbe spazio”

L'ex rossoblu e nerazzurro: "Nainggolan? Se dovesse tornare a Cagliari potrà mettersi in mostra"

L'ex attaccante di Inter e Cagliari Angelo Domenghini, attraverso le colonne de L'Unione Sarda, invita Nahitan Nandez a non cedere alla corte dei nerazzurri e a rimanere in Sardegna: "Penso che possa essere più utile al Cagliari. All’Inter non avrebbe spazio, ci sono altri giocatori che possono lasciargliene meno". Una battuta anche sull'eventuale ritorno di Radja Nainggolan in rossoblu: "È un giocatore importante, senza dubbio. Però bisogna che trovi la condizione giusta: quando è tornato l’anno scorso ha faticato un po’ a trovarla. Certamente, se dovesse tornare a Cagliari, potrà mettersi in mostra: è uno in grado di fare la differenza in mezzo al campo".