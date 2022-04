Angelo Domenghini ha avuto la fortuna e la bravura di giocare nella "Grande Inter" degli anni '60, in uno dei periodi in cui la squadra nerazzurra è riuscita a vincere lo scudetto per due anni di fila. Un'impresa che sta provando a concludere anche la squadra di oggi. "Va a Bologna per vincere, non ci sono alternative. Vincere vuol dire prendersi una bella fiducia e un piccolo vantaggio sul vero avversario rimasto che è il Milan", dice Domenghini a TMW analizzando la situazione di oggi.