Domenech: “Lukaku? Ammiro ciò che sta facendo da due anni. E’ al livello di Lewa”

L'ex ct della Francia vice campione del mondo nel 2006: "E' migliorato in maniera incredibile"

Raymond Domenech , ct della Francia vice campione del mondo nel 2006, si è detto 'ammirato' per quello che ha fatto Romelu Lukaku negli ultimi due anni. "Spalle alla porta è impossibile prendergli il pallone, anche con il petto è in grado di attutirlo per poi servirlo a un compagno. È una pericolo costante per un difensore. E ha un grande senso del gol", le sue parole a RTBF.

Eppure Big Rom è stato spesso criticato per il suo livello tecnico in passato. "Prima dicevamo di lui che aveva un potenziale straordinario, Bernard Lacombe diceva spesso di certi attaccanti che dovevano togliere la scatola delle scarpe - spiega Domenech -. È migliorato in maniera incredibile. E non deve è stato facile per lui! Le critiche, gli attacchi razzisti... E' al livello di Robert Lewandowski, Killian Mbappé, Karim Benzema. E forse anche al di sopra di loro per quanto riguarda la potenza".