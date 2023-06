Domani, la Lettonia ospiterà la Turchia per la terza gara del girone di qualificazione a Euro 2024. Sfida nella quale Kristers Tobers si confronterà direttamente con Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale di Stefan Kuntz, reduce dalla sconfitta in finale di Champions League: "Ho visto City-Inter, ma non mi sono concentrato su Calhanoglu - ha spiegato in conferenza stampa il centrocampista del Lechia Gdansk -. Ora che sono qui, ovviamente, c'è una maggiore attenzione al centrocampo degli avversari, abbiamo analizzato tutta la squadra. Certo, conosciamo le qualità di Calhanoglu, sicuramente è uno dei giocatori più pericolosi".