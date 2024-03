Il doppio ex Paolo Stringara parla ai microfoni di TMW Radio della partita di domani sera tra Bologna e Inter, sostenendo che i nerazzurri affronteranno con la massima concentrazione la gara contro i rossoblu: "Credo che non si presenteranno lì pensando che lo Scudetto sia già vinto. È una sfida con sé stessi a questo punto, in ogni partita. Quando sei a questo punto della stagione e hai questo vantaggio, con l’impegno determinante di Madrid, puoi gestire con calma. La voglia di stupire è una motivazione importante, per provare a non lasciare per strada nemmeno una briciola”.

Si preannuncia un grande spettacolo al Dall'Ara: "Fortunati quelli che hanno il biglietto. Un mio amico mi ha chiesto un favore per trovargli il biglietto, ma era impossibile pure per me. Ora c’è aria magica, aria da grande evento. Vedo in giro persone andare con la maglia e la tuta del Bologna. Una città al solito molto cauta, ora invece reagisce in una vigilia molto particolare. Dopo diversi anni di acqua stagnante, con salvezze acquisite verso marzo, ora c’è da essere protagonisti”.