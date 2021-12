Dolci (DDA Milano): “Stadio, protocolli antimafia ai club contro infiltrazioni”

Il capo della Direzione Antimafia del capoluogo lombardo : "Sono interista, spero non demoliscano San Siro"

Alessandra Dolci, capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, in un'intervista rilasciata al portale-enciclopedia WikiMafia avverte sui rischi di infiltrazioni mafiose nei cantieri legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e al nuovo stadio di San Siro, per il quale, sostiene, "serve una regia pubblica come in Expo oppure obbligare le due società a seguire precisi protocolli antimafia. Riguardo al pericolo di infiltrazione, trattandosi in parte di opere legate all’edilizia, certo che il pericolo c’è, anche se in questo momento non abbiamo contezza di esponenti della criminalità organizzata che abbiano messo gli occhi sull’eventuale demolizione di San Siro e la costruzione del nuovo stadio e delle opere collegate. Trattandosi di settori storicamente di loro interesse il problema si pone e quindi sarà indispensabile adottare delle contromisure, come vincolare le due società interessate a protocolli molto rigidi".