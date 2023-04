Nei giorni scorsi, è circolato in orbita Inter il nome di Danilho Doekhi come nuovo possibile rinforzo della difesa. Doekhi che si è messo in luce quest'anno con un'ottima stagione con la maglia dell'Union Berlino, che ne ha fatto lievitare la valutazione fino a 12 milioni di euro. Ma in questo momento, il 25enne olandese non intende parlare di futuro: ""Stiamo vivendo una stagione fantastica con l'Union. Quindi questo club merita la mia piena concentrazione", le sue parole.