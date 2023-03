Giorno di festeggiamenti per due ex nerazzurri quali Youri Djorkaeff e Juan Sebastian Veron che oggi festeggiano rispettivamente 55 e 48 anni. I due centrocampisti sono stati celebrati dal club con la seguente nota di auguri in occasione del loro compleanno.

Quel gol pazzesco contro la Roma è per sempre nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. Youri Djorkaeff è rimasto nel cuore dei tifosi per le sue giocate, per la sua tecnica sopraffina e per i suoi gol che in tre stagioni in nerazzurro sono stati 39, 127 invece le presenze. L’ex centrocampista francese compie oggi 55 anni.