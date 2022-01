Dj Ringo: “Se il Milan vince il derby, campionato più vivo. Ma Inter più forte”

"Nerazzurri in testa, gli va tutto bene anche quando giocano male. Quando ci sono tutte queste componenti gli scudetti sono decisi"

Per il sogno scudetto "serve un Milan alla Ramones, un punk veloce, tagliente come un rasoio. Come è il loro stile. Ma per quello ci vuole ancora qualcosa, un altro grande attaccante. Bisogna aspettare la prossima stagione…". Così Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, tifoso milanista, risponde a Tuttosport in vista del derby, ammettendo la superiorità dei rivali, oggi in vetta.