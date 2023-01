Dopo la convocazione dei vertici aziendali da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in queste ore DAZN ha avviato la procedura per rimborsare gli utenti colpiti dai disservizi che si sono verificati sulla piattaforma in data 4 gennaio, in particolare durante lo streaming di Inter-Napoli e Udinese-Empoli della sedicesima giornata di serie A.