La Lega Serie A ha pubblicato il bando ufficiale per i diritti tv del massimo campionato italiano a partire dalla stagione 2024/25. I soggetti interessati dovranno presentare le offerte entro il 14 giugno 2023, e successivamente si procederà con l’apertura delle buste ed eventuali trattative private per arrivare alla scelta di un assegnatario.

La grande novità è l'apertura al free-to-air: sulla base dei pacchetti a disposizione – otto, declinabili su tre, quattro o cinque anni – sarà possibile per le emittenti trasmettere fino a un massimo di 79 partite in diretta in chiaro a stagione, stando a quanto prevede il pacchetto 4 che contempla otto partite a giornata in esclusiva a un licenziatario (massimo di 3 Gare per ciascuna Stagione Sportiva ai propri Utenti Domestici in Chiaro) e due partite a giornata a una seconda emittente che può decidere di trasmetterle anche tutte in chiaro (76 partite). Gli altri pacchetti prevedono partite non criptate che vanno da un minimo di 5 a un massimo di 42.