Mentre il presente è contraddistinto dalle diatribe con DAZN, per il futuro altri operatori streaming guardano con estremo interesse al nuovo bando per i diritti della Serie A. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sono in particolare Amazon e Warner Bros-Discovery a sondare il terreno in vista della gara, con la Lega che punta ad assegnare i diritti entro la fine di questa stagione.