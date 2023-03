Alessandro Adamo, amministratore delegato del Lecce, ha parlato al Quotidiano di Puglia esprimendo la propria preoccupazione in merito alla questone dei diritti tv: "La paura è che l'importo annuale dei diritti audiovisivi sia inferiore a quello in corso. La speranza è quella di duplicare o quanto meno replicare l'importo ottenuto nel triennio precedente, di 940 milioni. Però dei rischi ci sono. L'auspicio è che ci siano altri broadcaster che possano affacciarsi sul mercato dei nostri diritti come Amazon o Netflix per esempio".