Ancora un nulla di fatto per i diritti tv della Serie A. I club si sono ritrovati in assemblea quest'oggi a Milano per discutere delle offerte presentate dai broadcaster per il prossimo ciclo, ma la decisione è stata quella di non accettare le offerte pervenute in prima battuta. La conferma arriva dal presidente Lorenzo Casini nella conferenza stampa successiva all'incontro: "L'assemblea ha deliberato di dare una proroga alle trattative che proseguiranno nelle prossime settimane.

Siamo arrivati al momento decisivo, all'esito ci sarà l'assegnazione oppure si apriranno le manifestazioni di interesse del canale della Lega. Quest'alternativa è reale, altrimenti non sarebbe stata prevista nel bando. Poggia sul fatto che la Serie A produce i contenuti e il fatto di essersi mossi in anticipo quest'anno è proprio per avere questa alternativa come reale".