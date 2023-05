Non solo il bando ufficiale per i diritti tv del massimo campionato italiano per le stagioni dal 2024/25 fino al 2028/29. La Lega Serie A, provando a inserirsi in nuovi mercati, si è spinta oltre, inserendo nel bando anche la commercializzazione di un pacchetto con gli eventi del campionato di Serie A chiamato 'Metaverso', destinato a piattaforme “Internet, IPTV e/o Wireless per Reti Mobili”.

Nel bando si sottolinea che quelli che vengono ceduti sono "Diritti di Trasmissione A Pagamento nel c.d. Metaverso (intendendo un mondo virtuale simulato digitalmente nel quale gli utenti possono interagire con altri utenti) riferiti a:

rielaborazioni in 3D delle immagini di tutti gli Eventi in Diretta e/o in Differita;

Immagini Salienti e Correlate in Differita fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno successivo alla disputa dell’Evento.

Le modalità di commercializzazione – conclude nel bando la Lega Serie A – sono da definirsi "in base all’evoluzione della tecnologia e delle modalità di fruizione degli utenti".