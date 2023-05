Il prossimo 16 maggio ci sarà una nuova assemblea di Lega Serie A nella quale si approfondirà ulteriormente il discorso sui nuovi diritti televisivi. Questo è l'annuncio dato in conferenza stampa dal presidente Lorenzo Casini: "Sui diritti tv c’è stata ampia discussione sui contenuti del bando con riferimento anche ai diritti d’archivio. Una questione talmente importante da portare le squadre a decidere di collegare questi aspetti anche a una modifica dello statuto, motivo per cui è stata calendarizzata un’assemblea il 16 maggio con all’ordine del giorno modifiche statutarie e l’approvazione bando. L’accordo c’è, non rispondo su cosa è previsto ma ci sono tanti pacchetti.

È il primo bando con la Legge Melandri in cui abbiamo possibilità di arrivare a cinque anni, ha portato ad un enorme lavoro dagli uffici della Lega, e dall’altro lato l’aspetto importante è che finalmente con un disegno legge e con il lavoro dell’AGCOM la lotta contro la pirateria è arrivata ad un punto di maggior certezza e questo consente una maggiore valorizzazione del prodotto. È il bando più importante da quando c’è la Legge Melandri, c’è assenso su tutto il bando con ulteriore richiesta di approfondimento su diritti d’archivio. Proprio perché c’è un assenso generalizzato abbiamo calendarizzato l’assemblea il 16 maggio. Non è necessaria una modifica dello statuto, è una scelta politica strategica. Non si poteva modificare oggi".