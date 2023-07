Per il momento non sono ancora stati assegnati i diritti tv del quinquennio 2024-29. Le trattative private tra la Lega Serie A e i vari broadcaster, come DAZN, Sky e Mediaset, non hanno dato l'esito sperato. Così i club hanno deciso di riunirsi in una nuova assemblea fissata intorno al 26-27 di luglio, come riferisce La Gazzetta dello Sport. E' stata anche fissata una dealine per cercare la quadra: la prima settimana di agosto.