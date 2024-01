Il Presidente dell’SSC Napoli Aurelio De Laurentiis è, nel 2023, il dirigente più conosciuto dagli interessati allo sport mentre il Presidente di Lega Basket, Umberto Gandini, è il più apprezzato. Questo quanto emerso dall'indagine Sponsor Value Manager di Stage Up.

I PIU’ NOTI

Rispetto al 2022 nulla muta nella classifica di notorietà che continua a vedere al primo posto De Laurentiis conosciuto dal 61,6% degli interessati allo sport (60% nel 2022), seguito dall’AD dell’AC Monza Adriano Galliani con il 57,5% (come nel 2022) e dal Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito con il 46,8% (51% nel 2022). Al quarto posto si posiziona il Presidente del Coni Giovanni Malagò riconosciuto dal 44,4% degli interessati allo sport e, dietro di lui, l’AD dell’Inter Beppe Marotta (41,4%), il Presidente del Torino Urbano Cairo (36,7%) e quello della FIGC Gabriele Gravina (29,2%).

I PIU’ GRADITI

La classifica per gradimento vede invece, come nelle edizioni precedenti dell’indagine, il predominio di dirigenti di discipline non calcistiche. Al vertice, per la prima volta, il Presidente LBA Umberto Gandini valutato con un giudizio positivo (voto uguale o superiore a 6 in una scala 1-10) dal 67,3% dei conoscitori (55,9% nel 2022). Al secondo posto Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A) con un indice di gradimento del 61,9% (62,7% nel 2022), e chiude il podio il Presidente della “Federazione Italiana Tennis e Padel” Angelo Binaghi con il 61,8% (54,3% nel 2022). Li seguono Paolo Barelli, Presidente “Federazione Italiana Nuoto” con il 61,1%, Beppe Marotta con il 60,3%, Stefano Domenicali, Presidente Formula One Group (58,0%) e Antonio Percassi, Presidente dell’Atalanta (57,9%).