'L’Italia delle donne' è l’iniziativa lanciata dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, l’8 marzo 2024 sia per svelare le storie ignorate o mai raccontate delle donne che hanno contribuito alla storia del nostro Paese, restituendole alla memoria collettiva, sia per superare gli stereotipi di genere.

A seguito dell’avviso del Dipartimento per le pari opportunità del 31 maggio 2024 numerose candidature sono pervenute da tutte le Regioni d’Italia. Venti sono i profili delle donne premiate durante l’evento “Storie invisibili di donne incredibili”, tenutosi questa mattina presso il Museo MAXXI di Roma. Si tratta di donne di tutte le epoche che si sono distinte nei campi delle lettere (“Donne di penna”), delle arti teatrali e cinematografiche (“Donne di scena”) e dell’impegno civico e istituzionale (“Donne delle istituzioni”).

L’iniziativa proseguirà prossimamente con l’emanazione di un nuovo bando per l’individuazione di nuove biografie di donne ampliate a ulteriori categorie – tra cui quella sportiva – e con una campagna di comunicazione che sarà veicolata anche sugli account del Dipartimento (@Italia_delle_donne) presenti su Instagram e Facebook.

La Lega Serie A rinnova il sostegno all’iniziativa per il contrasto degli stereotipi di genere ed il riconoscimento del valore femminile in occasione delle gare della 28ª Giornata di Campionato, attraverso attività di comunicazione sui propri canali ufficiali. In televisione andrà in onda la grafica dedicata “Diamo un calcio al pregiudizio: donne in campo, per segnare la storia” poco prima del fischio di inizio di ogni gara, mentre negli stadi sarà trasmesso sui maxischermi lo spot della campagna #Italiadelledonne.