Nel finale contatto al limite tra Tresoldi e Ciurria, l'arbitro non concede la massima punizione ai biancorossi. Finisce in parità e con tantissimo nervosismo. Primo punto per il Sassuolo in questo 2023: Dionisi salva la panchina, esultando al triplice fischio. La sua squadra è a più cinque sul terz'ultimo posto occupato dal Verona.