Pareggio in rimonta per il Sassuolo contro l'Udinese, passata in doppio vantaggio nel primo tempo e lasciatasi riacciuffare dalla doppietta di Berardi. A fine partita il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, intervenuto a DAZN, ha parlato anche dell'ex Inter, Mulattieri: "Come valuto i giovani che sono entrati? Ci si parla, si lavora in settimana. Chi entra può far bene solo se trova gli altri compagni centrati.

Alcune situazioni hanno permesso a chi è entrato di esaltare le proprie qualità. Volpato e Mulattieri le hanno sfruttate, sono contento perché sono ragazzi che lavorano e si stanno ritagliando spazio. Se continuano così ne avranno sempre di più".