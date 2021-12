Dionisi dribbla le domande sul mercato: “Né sede né il momento adatti”

L'allenatore del Sassuolo glissa sula mercato: "Ne parleremo ancora con i dirigenti"

L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, è stato interpellato sulla questione mercato, argomento legato indirettamente all'Inter, notoriamente interessata ai vari Frattesi, Scamacca e Raspadori: "Ho un'opinione che non esprimo ora - dice il tecnico ex Empoli -. Non mi sembra né la sede né il momento. Ho un'opinione che ho condiviso ai dirigenti e poi ne parleremo ancora".