Dimarco, prima volta nell’Italia dei grandi: i complimenti di Socios.com

Lo sponsor dell'Inter si congratula con l'esterno nerazzurro per la convocazione da parte di Roberto Mancini

Federico Dimarco si appresta a vivere la sua prima esperienza con la Nazionale maggiore italiana, il coronamento di un cammino lungo tutta la trafila delle giovanili azzurre: sarà infatti uno dei 23 giocatori a disposizione di Roberto Mancini per le fasi finali della Nations League. L'esterno dell'Inter si è guadagnato anche i complimenti dello sponsor dell'Inter Socios.com, che su Twitter manda il suo in bocca al lupo al 24enne sostenendo come la convocazione sia ampiamente meritata. Curiosità: nel mandare il suo messaggio, Socios.com ha retweettato il lancio social di FcInterNews.it.