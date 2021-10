Dimarco a Sky: “Il rigore sbagliato? Non ho passato una bella serata”

"La Nazionale? Penso a lavorare giorno per giorno, ovvio che spero nella chiamata, ma arriverà in base alle prestazioni con l’Inter"

Tra i nuovi entrati che hanno propiziato la rimonta dell'Inter, Federico Dimarco parla così a Sky Sport: "Siamo entrati con il piglio giusto, siamo stati anche bravi perché il gol è arrivato subito dopo i cambi. Sicuramente abbiamo portato a casa una bella vittoria, ci serviva ed era importante. Volevamo andare alla sosta con una vittoria. Ci possono essere partite in cui non sei lucido, giocando ogni tre giorni non è facile. La cosa fondamentale è aver ritrovato la vittoria e aver portato a casa i tre punti. I nostri attaccanti sono tutti forti, se non fanno gol una partita stanno male. Ma prima o poi il gol arriverà anche in Champions. Giocare per la squadra per cui tifo è indescrivibile, sono davvero contento e orgoglioso di poter giocare con questa maglia”.