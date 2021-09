Dimarco a Sky: “Ho lavorato tanto per guadagnarmi questa maglia”

Le dichiarazioni del mancino nerazzurro a Sky dopo il 2-2 di Marassi

"Un'emozione incredibile segnare con la maglia della squadra del cuore". Lo ribadisce Federico Dimarco anche a Sky dopo il match di Marassi. "Un momento che aspettavo da tanto, peccato per il pari ma sono contentissimo - aggiunge l'ex canterano nerazzurro -. Ho deciso di mettermi in gioco a Verona, poi Juric ha creduto molto in me e ho fatto anche il terzo centrale, anche più del ruolo di quinto".