Dimarco a InterTV: “Siamo sulla strada giusta, non abbiamo mai perso fin qui”

Le dichiarazioni post partita dell'esterno nerazzurro ai canali ufficiali del club

Dopo la vittoria in rimonta di questa sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo arrivata grazie al guizzo di Edin Dzeko e alla freddezza di Lautaro dal dischetto, è Federico Dimarco a commentare per primo il risultato di Reggio Emilia. "Sicuramente è stata una partita difficile, abbiamo preso un gol su rigore, può capitare. Però l’importante è stato che nella ripresa siamo entrati in campo diversamente e abbiamo reagito subito e meno male che abbiamo portato a casa i tre punti perché sono tre punti importantissimi" ha detto a InterTV.