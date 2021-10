Dimarco a InterTV: “Mi sono guadagnato la maglia con il lavoro, sono felice”

Autore del gol del 2-0, il laterale nerazzurro Federico Dimarco analizza così il successo del Castellani

È Federico Dimarco a commentare ai microfoni di Inter TV la vittoria vinta sul campo dell'Empoli (2-0 il risultato finale): "Mi dispiace che sul secondo tiro il pallone è andato fuori, mi sarebbe piaciuto fare il secondo. Per me l’Inter significa tanto, da quando sono piccolo è sempre stata casa mia, dai pulcini alla prima squadra. E quindi il gol vale tantissimo. Sicuramente è stata una partita combattuta, non dimentichiamo che loro hanno fatto risultati importanti come a Torino contro la Juve. Sono arrivati i tre punti e siamo contenti. Sicuramente ho lavorato tanto, so quello che ho passato negli anni scorsi. Mi sono dovuto guadagnare tutto con il lavoro e son contento che stiano arrivando soddisfazioni con questa maglia".