Dimarco a InterTV: “Dispiace per il rigore, migliorerò. Ora testa allo Shakhtar”

Il commento post gara dell'esterno nerazzurro ai canali ufficiali del club

Egle Patané

Dopo il 2-2 carambolesco contro l'Atalanta è Federico Dimarco a presentarsi ai microfoni di Inter Tv, per commentare risultato e la traversa beccata in pieno con il suo tiro dal dischetto, errore che ha vanificato la ghiottissima occasione per il 3-2.

Un peccato quel rigore…

"Mi dispiace molto per il rigore, però allo stesso tempo sono contento perché i miei compagni e la curva mi sono stati subito vicini per tirarmi su il morale".

Tifosi importantissimi per voi oggi?

"Penso che giocare con loro in casa sia una spinta in più. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare a lavorare per vincerne altre".

Partita difficile anche da analizzare per te che ci stai pure mettendo la faccia?

"Assolutamente sì. Per me non è un problema metterci la faccia. Ho sbagliato il rigore però migliorerò in allenamento per fare gol. Questa sera abbiamo avuto tante occasioni, potevamo vincere ma va beh".

Cosa vi chiede Inzaghi prima di entrare?

"Il Mister chiede a tutti di entrare nel migliore nei modi, cosa importantissima con i cinque cambi, e cercare di dare una spinta ulteriore che si vinca o si perda".

Focus sullo Shakhtar?

"Già domani dobbiamo pensare allo Shakhtar e cercare di fare i tre punti che sono importantissimi per la classifica".