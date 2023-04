L'uomo partita Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Juve: "Penso che questo gruppo si meriti tanto, è una squadra che lotta sempre per questa maglia, siamo contenti di aver raggiunto ancora una volta la finale di Coppa Italia, è un trofeo importante a cui teniamo molto. Quello che ci è mancato nell'ultimo mese era pensare troppo in là; quando abbiamo ragionato passo dopo passo i risultati si sono visti, partendo dal Benfica. Il nostro gioco ci porta ad avere molta mobilità in campo, con le rotazioni le posizioni si cambiano più rapidamente.

Con Bastoni ci conosciamo da quando abbiamo giocato insieme a Parma, poi quando sono tornato all'Inter abbiamo trovato un bel feeling, anche con Miky, che ci ha portato a fare grandi partite con avversari di valore. Il chiaroscuro? Nell'ultimo mese ci è mancato il non pensare partita dopo partita e abbiamo lasciato qualche punto. Questo gruppo è molto unito, lotta ogni partita per portare a casa il risultato, dal Benfica è cambiata la storia".