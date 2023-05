A margine della conferenza stampa della vigilia di Milan-Inter, Federico Dimarco ha approfondito anche con Sky Sport i temi dell'euroderby: "Sappiamo l'importanza di questo derby, gli stimoli in questo caso arrivano da sé - le sue parole -. Io ne ho giocati e visti tanti, fare gare del genere è una cosa bellissima. Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita ha una storia diversa. Da oggi iniziamo a pensare a quello di domani, vogliamo fare una grande partita; poi con calma penseremo al ritorno".

L'Inter sta vivendo il suo momento migliore in stagione.

"Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo lasciato punti in campionato forse perché pensavamo troppo in là. Ora pensiamo partita per partita e i risultati si sono visti".