"Siamo felicissimi di aver raggiunto la semifinale". Federico Dimarco non riesce a nascondere le emozioni davanti alle telecamere di Mediaset Infinity per lo storico traguardo raggiunto dall'Inter, al penultimo atto della Champions League dopo 13 anni.

La chiave della partita.

"Quando viene a San Siro, parti così e il pubblico spinge, non è facile giocare se non sei abituato. Ottima partita, al di là degli errori che non dobbiamo commettere".

Dovete fare meglio anche in campionato.

"In campionato dobbiamo riprenderci, il quarto posto è un obiettivo importantissimo".

Ci sarà la Juve in Coppa Italia e il Milan in Champions.

"Meglio pensare partita dopo partita, se pensiamo troppo avanti possiamo commettere errori come ne abbiamo commessi ultimamente".