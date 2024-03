"Il vantaggio è minimo" ribadisce Federico Dimarco a Inter TV in questa vigilia dell'euro-trasferta in casa dell'Atletico Madrid. "Sappiamo che l’1-0 in Champions conta pochissimo quindi dovremo fare la nostra partita".

Che atteggiamento vi aspettate da parte dell’Atletico?

"Sicuramente ci aspettiamo una squadra che partirà forte. Anche se minimo c’è il risultato dell’andata ma, come ho detto prima, dipenderà tutto dal nostro approccio alla gara".

Come siete riusciti a trasmettere a tutti la vostra mentalità, nuovi compresi?

"All’inizio non è stato facile però tutti i ragazzi nuovi arrivati si sono fatti aiutare e si sono integrati in squadra il prima possibile. Siamo contenti di come si sono presentati a noi quando sono arrivati".