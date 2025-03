L’esterno nerazzurro Federico Dimarco analizza così a Inter TV la sfida vinta oggi per 2-1 contro l’Udinese a San Siro: “Sono contento di essere entrato così, era importante vincere oggi. Penso che questa sia la forza del gruppo, si lotta tutti per la stessa direzione. Questi tre punti valgono sempre tre punti, mancano ancora tante partite. Dobbiamo continuare così e mantenere la calma, andiamo avanti.

Quanto serve adesso la calma?

“Penso che sia la cosa fondamentale, quando non si mantiene la calma magari a volte si va fuori dai binari. Bisogna mantenere la calma. Non credo che la squadra abbia iniziato a pensare alla sfida contro il Milan nel secondo tempo. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo chiudendo le partite il prima possibile. Noi stiamo zitti e lavoriamo”, ha concluso.