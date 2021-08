Dimarco a DAZN: “Speciale per me tornare qui, vogliamo difendere il titolo”

Dimarco presenta così Hellas Verona-Inter, match di cui è il grande ex di turno

Federico Dimarco, grande ex del match contro l'Hellas Verona, parla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Sarà una serata speciale, è bellissimo tornare qua. È la prima squadra dove ho fatto due anni consecutivi. È bello tornare in questo stadio. Il mister mi ha chiesto qualcosa, ma abbiamo preparato bene la gara con lui e con i suoi collaboratori. Io penso di aver ritrovato un gruppo forte come lo era due anni fa quando sono andato via, dobbiamo continuare a fare bene per difendere la vittoria dell'anno scorso".