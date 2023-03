In attesa di Napoli-Eintracht, c'è un dato su tutti che emerge dalle cinque partite disputate fin qui dalle squadre italiane negli ottavi di Champions: gli zero gol subiti. Una statistica che Alessandro Del Piero accoglie con favore: "Si è ritrovata la voglia di difendere di una volta, che è una forza - il pensiero dell'ex Juve a Sky Sport -. L'Inter ieri non poteva fare altro che difendersi a un certo punto, visto che il Porto negli ultimi minuti è stato incredibile a livello di forza e lucidità. Ma i nerazzurri sono stati semplicemente più bravi".