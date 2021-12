Dietrofront Real, niente azione legale contro l’UEFA

Il club madrileno "affronterà il PSG con totale fiducia nella squadra"

Dopo le indiscrezioni secondo le quali il Real Madrid avrebbe voluto muovere un'azione legale contro la UEFA in merito a quanto accaduto durante i sorteggi di Nyon, le Merengues compiono un passo indietro. A riferirlo è il quotidiano spagnolo AS che parla di dietrofront dei madrileni con tanto di lettera in allegato: i blancos, a giochi ormai fatti, si arrendono al nuovo verdetto delle urne affermando che "il Real Madrid affronterà il PSG con totale fiducia nella squadra e con tutta la speranza di superare la sfida contro un rivale così grande dunque di accedere ai quarti di finale".