Luca Marelli, commentatore arbitrale per Dazn, torna sul contatto Sommer-Nzola in Fiorentina-Inter. "Ho commesso un errore individuando la fattispecie in 'chi arriva prima vince'. La palla la prende Sommer, ma la fattispecie è l'imprudenza. Questo è sostanzialmente un pugno in faccia totalmente involontario. Da ammonizione per imprudenza".

"Il paragone con Maignan-Lovato? Non esistono episodi identici, esistono episodi simili - dice - Io allora dissi a Radio 24 che se Maignan avesse preso sul volto Lovato ci sarebbe stata una differenza di entità molto rilevante e allora non c'era un colpo diretto al volto. Quello di Sommer è chiaramente diverso come dinamica".