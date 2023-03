Accolto come un potenziale craque nell'estate del 2009, deluse molto le aspettative di tifosi bianconeri e addetti ai lavori che ne incensavano le qualità: dopo un'illusoria doppietta alla Roma all'Olimpico, Diego Ribas da Cunha visse un'annata travagliata e può essere annoverato tranquillamente tra i flop di mercato della Juventus degli ultimi anni. Nonostante ciò, il brasiliano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha particolari rimpianti per quell'esperienza così difficile: "Ero giovane, l’allenatore in quel tempo (Ciro Ferrara, ndr) mi chiedeva cose a cui non ero abituato e avevo tempo per ambientarmi al meglio. La Bundesliga era la mia comfort zone, era tutto completamente diverso dalla Serie A, adattarmi subito non è stato facile. Non rimpiango quegli anni perché ho imparato molto, sono cresciuto e sono diventato ciò che sono oggi. Magari, però, con un altro anno in più avrei potuto fare meglio”.