Dias Ferreira: “Ringrazio il Benfica per aver ingaggiato Joao Mario”

L'ex dirigente dello Sporting: "Non è più nemmeno in Nazionale, non può pretendere un ingaggio milionario"

Intervistato da A Bola Tv, l'ex dirigente dello Sporting Lisbona José Dias Ferreira ironizza sul mancato ritorno di Joao Mario in biancoverde e sul suo passaggio al Benfica: "Ringrazio il Benfica per averlo ingaggiato. Se mi avessero detto che lo Sporting avrebbe dato a Palhinha o Nuno Mendes quattro milioni, sarei andato in campo per prenderli, se fosse stato necessario. Ma perché quattro milioni per Joao Mario? È per caso meglio degli altri, che sono internazionali? Non è stato convocato per gli Europei, non c'è più in Nazionale. Pertanto non può pretendere ora di avere uno stipendio milionario per essere un giocatore della nazionale".