Alessandro Diamanti, giocatore del Western United, formazione del campionato australiano, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport ha rivelato la sua ammirazione per Federico Dimarco, mancino come lui: "Mi piace molto, ha un gran piede. Ma temo che in generale per l’Italia saranno anni di riorganizzazione". Diamanti esprime poi la sua preferenza per lo Scudetto: "Mi farebbe tanto piacere che lo vincesse il Napoli: un popolo orgoglioso, merita un traguardo così. E sarei contento per il mio amico Luciano Spalletti. Per chi tifano gli italiani in Australia? Sono tutti juventini, lasciamo perdere...".