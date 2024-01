Intervistato da Radio TV Serie A, l'ex calciatore Alessandro Diamanti parla così delle dichiarazioni rilasciate ieri da Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, che ieri ha raffreddato gli animi sul rinnovo contrattuale dell'attaccante con l'Inter: "Non è colpa dell’agente, la colpa è di di chi lo fa parlare - ha assicurato -. Il mio agente conoscendomi non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere. Lautaro non mi ha mai fatto percepire che avesse un problema a restare all’Inter, quindi bisogna capire il perché di certe dichiarazioni. Se va in una squadra come il PSG o Real Madrid non sarebbe sicuro per giocare da titolare".