Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Alessandro Diamanti ha risposto a 10 domande sull'Inter all'indomani del derby d'Italia.

La Juventus quanto è stata inferiore all'Inter?

"Inter non così tanto superiore alla Juve".

In cosa lo è stato un po’?

"Nei momenti importanti".

Juve troppo remissiva per merito dell’Inter o demeriti della Juve?

"Tutte due le cose".

Quanto pezzo di scudetto ha in tasta l’Inter?

"Diciamo che ha in tasca già lo scud…".

Quali possono essere i rischi per l’Inter sulla strada verso il titolo?

"I rischi ci sono tutte le domeniche. Bisogna preparare bene le partite".

Pavard è più forte di Skriniar?

"No".

Il Calhanoglu di oggi è più forte del miglior Brozovic?

"Sì".

Thuram, per Lautaro, è una spalla migliore di Thuram e Dzeko?

"No, non al momento".

Inzaghi è tra i migliori cinque in Europa?

"Tra i migliori cinque no, tra i migliori dieci sì".

Quante squadre europee ci sono al momento più forti dell’Inter?

"Due o tre".