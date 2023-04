Parlando per Cronache di Spogliatoio, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, si lascia andare ad un pronostico sul futuro dell'allenatore rossoblu Thiago Motta: "Thiago è stata una bella sorpresa per tutto il mondo Bologna e lui ha trovato un posto dove gli piace stare. Ci sta aiutando a crescere, a tracciare un percorso ben definito con la sua mentalità e la sua personalità. È un allenatore moderno che cura tanti aspetti e che crea curiosità per il lavoro che propone. Ce lo hanno presentato come un predestinato e devo dire che in effetti ha qualcosa di speciale.

Vedo passione e dedizione, mi piace da morire per quello che fa. Ha esperienza e spalle larghe offerte dalla sua grande carriera da calciatore. Sa bene che passi dovrà fare e come farli in futuro, è consapevole di quanto in questo momento sia importante Bologna per lui. Andrà certamente su livelli diversi, ma spero in un futuro il più lontano possibile".