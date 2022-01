Di tedesco in tedesco: Gosens, la benedizione di Brehme

"Double vision" tra passato e futuro

Di tedesco in tedesco. La tradizione nerazzurra dice che difficilmente un figlio della Germania arrivi all'Inter senza lasciare il segno. Prova schiacciante in tal senso ne sono i numeri dei vari Brehme o Matthaus, per citarne solo un paio delle leggende from Germany che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della Beneamata. Una storia che aggiunge alla lista un altro nome: Robin Gosens, arrivato al Biscione proprio ieri, acquisto che riceve la benedizione del connazionale Andreas Brehme che tramite i canali social si diletta in una "double vision" tra ieri e oggi.